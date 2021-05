Caucete ya cuenta con un centro de capacitación para inserción laboral de mujeres y diversidades

Con la participación de funcionarios nacionales y provinciales, la intendenta de Caucete Romina Rosas dejó formalmente inaugurado el “Espacio de Desarrollo Integral para Mujeres y Diversidades”, un ámbito de inclusión social para el acceso a una salida laboral que potenciará la capacidad económica, la oportunidad de nuevas fuentes laborales mediante capacitaciones y la mejora de la calidad de vida con asesoramiento y acompañamiento a mujeres que sufren violencia económica.

Fueron parte del acto inaugural la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno Nacional, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay; Tulio Del Bono, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación; demás funcionarios provinciales y municipales.



La Jefa Comunal expresó durante el acto su orgullo como mujer de poder abrir este espacio que permitirá el desarrollo de las mujeres cauceteras, no solamente en oficios tradicionales sino también los no tradicionales, con la posibilidad de participación de la mujer en la obra pública. “Es un deseo de las mujeres cauceteras que muchas veces no pueden acceder a sectores de los cuales se sienten excluidas”, manifestó.

Victoria Tolosa Paz en su alocución elogió a la mandataria municipal por su rol y compromiso para ver crecer al departamento. “Las mujeres cuando gobernamos nos comprometemos y somos solidarias entre nosotras. Pasamos una gran mañana de trabajo junto a una gran intendenta que lo primero que notamos de ella es esa capacidad de la mujer haciendo política”, sostuvo la funcionaria. “Romina tiene un mapa en al cabeza de lo que quiere y sueña para Caucete, es una intendenta que puede desplegar el dolor de lo que significa terminar las cloacas, una intendenta que llora y le duelen los accidentes en la Ruta 20 intersección con calle la Plata, una intendenta que sueña con poner de pie a Caucete como capital alterna”, manifestó Tolosa Paz.

Fabián Aballay, por su parte, destacó el rol de este espacio “destinado pura y exclusivamente a la mujer caucetera, un espacio que permitirá una gran interacción entre el gobierno y la comunidad”.

En el recorrido del edificio se pudieron apreciar las distintas comodidades que ofrece la casa tales como un “Espacio amigo de la lactancia” para madres lactantes y un “Espacio de Cuidado” dirigido a la primera infancia, en el que estará al frente una docente de nivel inicial con una auxiliar que impartirá clases de apoyo y juegos para los niños y niñas hijos de las que asistan a este centro. El lugar cuenta además con una sala de capacitación con recursos tecnológicos preparada para diferentes cursos; con un espacio de formación con maquinaria textil, baños y sala de reuniones.

En el anexo, que funciona en Predio Municipal, también visitado durante esta inauguración, se llevarán adelante capacitaciones en torno a la construcción, apostando a la inserción de las mujeres y de la diversidad sexual en este ámbito laboral siempre dominado por varones. Para ello se dispuso maquinaria adecuada para este tipo de formaciones que derriba estereotipos, genera nuevos conocimientos y sirve para la futura incorporación de nueva mano de obra.

El Espacio de Desarrollo Integral de la Mujeres y Diversidades brindará herramientas formativas en roles ocupacionales no incluidos en la llamada “Economía del Conocimiento” y en oficios tradicionales y no tradicionales que sirvan para la conformación de una salida laboral y la configuración de un proyecto de vida autónomo.