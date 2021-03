Buscan salvar un emblemático hotel sanjuanino

Se sabe que las aguas termales de Pismanta, son milagrosas. Es por eso que desde hace más de 70 años se hizo famoso el Hotel ubicado al pie de la precordillera de Iglesia. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, el lugar tuvo que cerrar sus puertas al público por tiempo indefinido. Al respecto, Raquel Muñoz, socia cooperativa del hotel, explicó a Canal 13 San Juan la complicada situación que está atravesando el alojamiento tan querido por los sanjuaninos y huéspedes que vienen de otros orígenes.

"Desde marzo no se abrió más. Se sumó al conflicto que tenemos de vieja data. Como socia de la Cooperativa Cacique Pismanta no me dejan ingresar al hotel, mi lugar de trabajo, por quejas y reclamos que hemos planteado", explicó Raquel. Según sus dichos el lugar es manejado por una sola familia, identificada como Marinero. "Antes era parte de la gran cooperativa, pero se quedaron con el lugar y echó al resto", puntualizó la socia respecto a la gestión de Guido Marinero, a quien señaló como responsable de la administración.

No solamente está cerrado al publico por la pandemia sino que la empresa minera Barrick lo utiliza para hacer hisopados. "Es un ícono provincial, nacional e incluso mundial. Ha venido gente de todo el mundo y conocen nuestras aguas porque son muy buenas. Los turistas nos han reclamado porque quieren venir pero no se puede", se lamentó Raquel.

La trabajadora lamentó que Pismanta haya perdido "esa tradición que tenía", agregó que en Iglesia no existe otro aprovechamiento de las aguas termales "el único lugar que estaba trabajando y tiene una hermosa agua termal, pero está perdida, es el Hotel Pismanta. Está muy deteriorado porque ésta gestión de la gente que está no lo ha estado manteniendo de ninguna forma. Hemos pedido que nos den una mano para recuperarlo", dijo.

Según contó en el programa Compacto 13 la mujer, el Hotel es del Gobierno Provincial y se lo alquila a la empresa, el que tiene el poder para decidir es el Gobernador y "le pedimos que nos dé una mano para solucionar este tema, no puede ser que este hotel tan lindo esté manejado por una persona, los iglesianos necesitan trabajo", enfatizó. Relató que el Intendente y el Diputado departamental están al tanto de todo pero "todavía no tenemos respuesta, ahora le pedimos al Gobernador que nos ayude a recuperar nuestro hotel".

Raquel Muñoz clamó porque se les devuelva la fuente laboral a unas 15 familias que vivían de su trabajo en el emprendimiento además sembró dudas sobre como se está manejando todo bajo el nombre de una cooperativa donde en realidad sus integrantes no tienen participación alguna en las ganancias ni balances presentados, "todo es manejado solo por una familia" insistió.

De esta manera uno de los principales atractivos turísticos de Iglesia como es el hotel Termas Pismanta no recibe visitantes, dejando pasar por la vereda el auge del turismo interno y los altos factores de ocupación que hubo en ese departamento informados oficialmente por el Ministerio de Turismo de la Provincia. Depende de las medidas que se tomen en la administración el que pueda renacer o continúe desapareciendo y pasar a ser parte de la historia.

Hotel recuperado

El Hotel Termas Pismanta pasó por varias administraciones de concesionarias conflictivas hasta que en el año 2000 sus empleados tomaron la decisión de pelear por la empresa y recuperarla. En el año 2006 durante la gestión del entonces gobernador José Luis Gioja decidió adjudicar la concesión a la cooperativa Cacique Pismanta y se transformó en un emblema de empresa recuperada en la provincia. Ese acuerdo vencería en el año 2026 aunque habrá que ver si antes no surgen modificaciones de acuerdo a los problemas que surgieron con los cooperativistas.