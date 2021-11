Rawson, tapado de basura: qué dice el intendente en funciones

Rawson amaneció este martes tapado de basura generando un gran descontento entre los vecinos de distintos puntos del departamento.

La acumulación de residuos se pudo comprobar a simple vista, incluso frente a la mismísima municipalidad, aunque Juan Carlos Salvadó, al frente del ejecutvio municipal por la licencia del intendente Rubén García -fue operado hace unos días-, sostuvo que la recolección de basura es la habitual y que no se había percatado de tan nauseabuanda situación.

Así se veían algunos basureros de barrios rawsinos pasado el mediodía de este martes

"A mi el secretario del servicio me comunica cuando hay problemas en el movimiento de camiones o del personal, pero no me ha dicho nada. La basura es la de siempre, no es una cuestión de ningún conflicto gremial", comentó el presidente del Concejo Deliberante rawsino en una entrevista con el programa Banda Ancha, de Canal 13 San Juan.

Las postales asquerosas se repiten por varios rincones del departamento

En la misma línea, Salvadó apuntó hacia otro lado a la hora de señalar la causa de este exceso de basura: "El problema de la basura viene desde hace tiempo por el advenimiento de tantos barrios y gente nueva al departamento. Ha crecido demográficamente y los servicios han quedado chatos en cuestión de elementos para ese trabajo".

