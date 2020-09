Si te cuidás, en Capital podés salir a caminar un rato: mirá por dónde

La Dirección de Deportes de la municipalidad de Capital informó cuáles son los espacios habilitados para reanudar las caminatas saludables en el departamento.

Desde este sábado 5 de septiembre se permitirán las caminatas en el sentido de las agujas del reloj, para personas y niños de 0 a 12 años, acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Se habilitan de lunes a sábados, en horario de 8 a 20 horas en:

• Plaza Cruce Sanmartiniano (Basualdo)

• Plaza Almirante Brown (Trinidad)

• Plaza Salvador María Del Carril (Desamparados)

• Plaza Hipólito Yrigoyen (La Joroba)

• Parque de Mayo

• Plaza Di Stéfano (Detrás De La Terminal)

• Plaza Barrio Del Carmen

• Plaza Evita (Rawson y Juan Jufré)

• Plaza Manuel Belgrano (Barrio Palermo)

• Plaza Ejército Argentino

• Plaza del Teatro Del Bicentenario

Con respecto a las normativas sanitarias que se especifican en el protocolo, son de uso general en toda la provincia, debiendo cumplir los siguientes puntos:

• Permitido caminar con mascotas con correa.

• Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 2 años en adelante.

• Se sugiere permanecer como máximo una hora.

• Seguir el protocolo de el Comité COVID-19.

• Mantener 2 metros de distancia a los lados.

• Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás.

• La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos.

• Deben llevar su botella individual y alcohol en gel.

• Se apela la responsabilidad ciudadana.

Actividades no permitidas

• No acampar, no permanecer en bancos.

• No patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

• No utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

• No utilizar bebederos.

• No utilización de los espacios verdes

• No vendedores ambulantes.