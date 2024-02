Por qué van 10 años sin juzgar a 8 ex concejales por corrupción

Amigos del ex juez



Una vez que la causa llegó a juicio, se produjeron otras trabajas legales que llevaron tiempo resolver. Esta vez los obstáculos nacieron desde los jueces y fiscales de cámara.

En la Cámara en lo Penal y Correccional hubo una serie de inhibiciones de jueces que habían intervenido en las distintas etapas de la causa. Recién el 10 de marzo de 2006 la Sala Tercera –a quien correspondía hacer el juicio- admitió las inhibiciones de jueces y constituyó el tribunal, compuesto por Eugenio Barbera –presidente-, Héctor Fili y el subrogante Leopoldo Zavalla Pringles.

A este paso se le sumó una nueva traba: una serie de inhibiciones de los Fiscales de Cámara, aduciendo amistad con Carlos Reinoso, quien era presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia cuando el escándalo y, antes, había sido juez del Primer Juzgado de Instrucción, donde fue destituido tras una cámara oculta que realizó el abogado Horacio Alday.

El primero en no querer actuar argumentando “amistad íntima” con Carlos Reinoso fue el fiscal Eduardo Mallea. El 30 de marzo de 2006 le sucedió la fiscal Leticia Ferrón, quien tampoco quiso aceptar el caso alegando “ser amiga” de Reinoso y de su esposa, Alicia de Reinoso, quien había trabajado en Tribunales. En abril del 2006 fue el turno del otro Fiscal de Cámara, Gustavo Manini, pero también se inhibió argumentando “violencia moral” por su “amistad” y “frecuencia en el trato” con Carlos Reinoso. Entonces fue el turno de la fiscal Alicia Esquivel, que en agosto del 2006 quedó nombrada como fiscal para el juicio.

El 29 de junio de 2007 la Sala III citó a todas las partes para hacer el juicio. Desde ese momento empezó a correr el plazo para la prescripción, debido a que la falsificación de documentos tiene una pena máxima de 6 años, igual que la estafa a la administración pública. Eso le puso una fecha de vencimiento al escándalo: el 29 de junio de 2013, es decir, en los próximos 9 meses.

Cuando estaba todo listo para el juicio, la fiscal Esquivel se dio cuenta de que el Tribunal de Cuentas no había dicho oficialmente si los concejales habían o no cometido un perjuicio económico. El paso era clave, teniendo en cuenta que el ex intendente de Iglesia, Alfredo Allegui, había sido destituido, juzgado, hallado culpable y en la Corte de Justicia lo absolvieron por no estar ese pronunciamiento del Tribunal de Cuentas.

La fiscal Esquivel hizo ese pedido al Tribunal de Cuentas el 1 de octubre de 2007, para que determinara cuánto era el perjuicio económico. Cada uno de los defensores de los ocho ex concejales adhirió al pedido que volvió a demorar la realización del juicio.

El 23 de febrero del 2009 se resolvió ese pedido y se declaró “la responsabilidad administrativo – patrimonial” de los ocho ex concejales en perjuicio de la Municipalidad de Rivadavia, según consta en la foja 1056 del sexto cuerpo del expediente.



Últimas movidas



Pero a ese tiempo que le llevó al Tribunal de Cuentas también se le sumó más demora para llegar al juicio, ya que algunos defensores hicieron planteos legales entendiendo que se habían cumplido “vencimientos de plazos razonables”. Fueron en casación ante la Sala III, como rechazaron ese planteo, fueron en queja ante la Corte de Justicia, donde también lo rechazaron.

Entonces la Sala III fijó como fecha del juicio el martes 25 de septiembre último. Cuando ya no había más posibilidades legales de postergar el juicio, en la semana anterior al mismo, los defensores de los ex concejales aceptaron con la fiscal Esquivel hacer un juicio abreviado. Esto es, a cambio de no someterse al proceso oral y público, acordaban entre las dos partes fijar a todos los ex funcionarios una pena de 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos electivos.

Sólo restaba que el tribunal de la Sala III aceptara o no ese acuerdo. Eso iba a ocurrir ni bien se iniciara el debate, el martes último. Pero todo indicaba que si las partes tenían un acuerdo, los jueces no iban a tener mayores inconvenientes.

Pero ahí surgió el último artilugio legal. El defensor Ricardo Moine, abogado de Carlos Reinoso y Dalinda Guerrero, presentó un pedido de suspensión de juicio a prueba, ofreciendo al tribunal que sus clientes hagan “asesoramiento jurídico gratuito a la comunidad” a cambio de no ser juzgados. El abogado argumentó que, como se hicieron las 9 de la mañana –el horario fijado por el tribunal- y la fiscal no llegó con el acuerdo para el juicio, él se veía “en la obligación” de hacer ese planteo que volvió a dilatar el proceso.

La fiscal Esquivel explicó que no llevó el acuerdo porque faltaba que uno de los imputados lo firmara y aclaró que “el horario fijado es ordenatorio, no es un plazo procesal. El juicio comienza cuando están todas las partes y yo todavía no había llegado. Lo hice con el acuerdo en la mano. Es una maniobra dilatoria de Moine”.

El planteo de Moine cayó como un baldazo de agua fría a los otros seis ex concejales, porque una semana antes habían acordado entre todos hacer el juicio abreviado y terminar con toda la historia. Pero este nuevo planteo legal vuelve a dilatar todo el proceso.

El tribunal de la Sala III decidió no aceptar el acuerdo del juicio abreviado, por la sencilla razón de que el planteo de los dos clientes de Moine pone de manifiesto que no todos los imputados están de acuerdo, un requisito fundamental para que se pueda aplicar ese paso legal.

¿Cómo sigue? Ahora el tribunal deberá fijar nueva fecha para el juicio y resolver el planteo del defensor Moine. De cómo se desarrolle esa resolución depende si la fiscal y los defensores pueden llegar a realizar un nuevo acuerdo de juicio abreviado o no.

Mientras, el tiempo pasa y ya es una carrera legal a contrarreloj para que el escándalo con los ex concejales de Rivadavia tenga justicia.

Uno a uno, el perjuicio



Liliana Zorrilla, Fiscal de Cuentas, formuló cargos a los ex concejales “por su intervención irregular en el otorgamiento y rendición de los importes recibidos para ser destinados a subsidios en efectivo. Las rendiciones no se ajustan a la legislación sobre procedimientos y documentación contable”, dice en el acta especial N°304/08. Allí se determinó uno a uno, el perjuicio que para el Tribunal de Cuentas provocaron los ex concejales. El monto total es de 123.528 pesos, sin contar los intereses calculados hasta hicieran efectivo el pago:

1-Lidia Carmen Díaz de Zárate $16.829,50

2-Cristóbal Liuzzi $15.872,50

3-Carlos Reinoso $14.779,50

4-José Orlando Páez $15.524,50

5-Isidro Díaz $16.109,50

6-Nicolás Tejada $15.659,50

7-Oscar Isidro Ruiz $15.273,50

8-Juana Dalinda Guerrero $15.171,50