Verano en casa: cómo crear tu espacio ideal con parrillas, quitasoles y juegos de terraza

Cuando llega el calor, el hogar chileno se transforma. Las terrazas, patios y balcones dejan de ser rincones olvidados y se convierten en protagonistas del verano. Es la época perfecta para reunirse con amigos, disfrutar un asado familiar o simplemente pasar una tarde bajo la sombra leyendo un libro o escuchando música. En este contexto, tres elementos se vuelven imprescindibles: las parrillas , los quitasoles y los juegos de terraza .

Estos objetos no son simples accesorios, sino piezas clave para crear ambientes que inviten al relajo y la convivencia . Desde un pequeño balcón en Santiago hasta un patio amplio en regiones como Valparaíso o La Serena, el verano se vive mejor al aire libre.

Pero ¿cómo elegir los modelos adecuados? ¿Qué materiales convienen según el espacio? ¿Y qué detalles hacen la diferencia entre una terraza funcional y una verdaderamente acogedora? En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber para transformar tu hogar en el mejor panorama del verano.

Parrillas: el corazón del verano chileno

No hay nada que defina mejor la temporada estival en Chile que el aroma a carne asada o vegetales a la parrilla. Las parrillas son sinónimo de encuentro, de conversaciones largas y de disfrutar sin apuro. Y aunque su diseño ha evolucionado, su espíritu sigue siendo el mismo: reunir.

Hoy existen muchos tipos de parrillas en el mercado, desde las tradicionales a carbón hasta las versiones a gas o eléctricas, ideales para departamentos. Las de carbón siguen siendo las preferidas por los puristas del sabor, quienes disfrutan del ritual de encender el fuego y controlar las brasas. En cambio, las de gas destacan por su rapidez y facilidad de limpieza, mientras que las eléctricas son una excelente opción para espacios más pequeños o interiores con buena ventilación.

Las parrillas se han convertido en un elemento de diseño. Los modelos modernos combinan acero inoxidable, hierro fundido y estructuras con ruedas o compartimientos, pensados para que cocinar al aire libre sea tan cómodo como hacerlo en la cocina. Algunas incluso incorporan tapas que funcionan como hornos, lo que permite preparar pizzas, panes o vegetales asados con resultados profesionales.

Además, cada vez más personas optan por incluir una pequeña barra o mesón junto a la parrilla, creando un espacio de encuentro donde los invitados pueden participar del proceso y compartir mientras el asado toma forma. Es una tradición que une generaciones y que, adaptada a la vida moderna, mantiene viva la esencia del verano chileno.

Quitasol de playa: sombra y frescura para disfrutar sin preocupaciones

Si hay algo que caracteriza los veranos en Chile es el sol intenso. Por eso, contar con un buen quitasol de playa puede marcar la diferencia entre una tarde agradable y una jornada agobiante. Aunque el nombre evoque vacaciones frente al mar, este tipo de accesorio es igual de útil en patios, terrazas o balcones.

El quitasol de playa combina funcionalidad y diseño. Su estructura ligera permite transportarlo fácilmente, mientras que materiales como el poliéster o la lona con filtro UV ofrecen una protección eficaz contra los rayos solares. En las playas del norte, donde el sol puede ser implacable, se ha convertido en un imprescindible para familias y grupos de amigos que buscan sombra sin perder el contacto con el entorno.

Sin embargo, en los hogares urbanos, su uso también se ha extendido. Gracias a sus diseños modernos y colores variados, un quitasol con base puede integrarse perfectamente en la decoración de una terraza o jardín. Este modelo, más robusto, ofrece estabilidad y mayor cobertura, ideal para acompañar mesas, juegos de comedor o reposeras.

Además, los quitasoles actuales incluyen mecanismos retráctiles y sistemas de inclinación, lo que permite adaptarlos al movimiento del sol durante el día. Su practicidad los convierte en una inversión duradera y funcional, especialmente en regiones con climas soleados la mayor parte del año.

Más allá de la estética, un quitasol de playa o quitasol con base representa bienestar: la posibilidad de disfrutar el exterior con comodidad y protección. Es, en pocas palabras, el equilibrio perfecto entre diseño y cuidado personal.

Juegos de terraza: el arte de crear espacios que invitan a quedarse

Los juegos de terraza son el alma de cualquier espacio al aire libre. Una buena disposición de muebles puede convertir un rincón común en el lugar favorito de la casa. No se trata solo de elegir mesas y sillas, sino de construir un ambiente que refleje el estilo de vida y las necesidades de cada familia.

Los materiales más populares para juego de terraza son el ratán sintético, el aluminio y la madera tratada. Cada uno tiene sus ventajas: el ratán ofrece un aspecto cálido y natural, además de ser resistente al sol y la humedad; el aluminio es liviano y fácil de mantener; y la madera, aunque requiere más cuidado, aporta un toque clásico y elegante.

El confort es otro factor esencial. Los cojines de espuma de alta densidad y fundas impermeables garantizan que los muebles se mantengan cómodos y duraderos, incluso con el uso constante.

Si el espacio es reducido, existen versiones compactas y multifuncionales de juego de terraza, que incluyen mesas plegables o bancos con compartimientos de almacenaje. En cambio, para patios amplios o quinchos, los modelos tipo living exterior con sillones modulares y mesas bajas ofrecen un ambiente ideal para relajarse al final del día.

Una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años son los juegos de terrazas en liquidación, una oportunidad perfecta para renovar el espacio sin gastar de más. Muchas tiendas chilenas ofrecen descuentos al final de la temporada, lo que permite acceder a productos de alta calidad a precios convenientes.

Elegir el juego de terraza adecuado no solo embellece el hogar, sino que también invita a disfrutar más del tiempo al aire libre. Un buen mueble transforma el patio o la terraza en un lugar donde se comparte, se descansa y se crean recuerdos.

Dónde encontrar las mejores opciones

Para el mercado chileno, Falabella ofrece una amplia variedad de productos para equipar y decorar espacios exteriores. En su catálogo es posible encontrar desde modernas parrillas hasta prácticos quitasol de playa y elegantes juegos de terrazas en liquidación, adaptados a diferentes estilos, tamaños y presupuestos.

Lo mejor de Falabella Chile es su enfoque en calidad y durabilidad, garantizando que cada producto se adapte a las necesidades del clima chileno y al estilo de vida de quienes valoran disfrutar del aire libre con comodidad.

El verano chileno, un estilo de vida

El verano en Chile tiene una magia única. Las tardes se alargan, las reuniones se multiplican y las terrazas cobran vida. Equipar el hogar con una buena parrilla, un quitasol con base o un juego de terraza no se trata solo de tener objetos bonitos, sino de crear espacios que fomenten el bienestar, la conexión y los momentos compartidos.

Cada elemento aporta su toque: las parrillas reúnen a la familia en torno al fuego, los quitasoles ofrecen sombra y frescura, y los juegos de terraza invitan a quedarse más tiempo, a conversar, a reír y a disfrutar.

En un país con paisajes tan diversos como Chile, aprovechar el exterior es casi una obligación. Desde un balcón en la ciudad hasta una terraza frente al mar, lo importante es diseñar un espacio que se sienta propio.

Porque al final, los mejores veranos no dependen del destino, sino del lugar donde uno elige quedarse. Y ese lugar puede ser, perfectamente, el patio o la terraza de tu casa.