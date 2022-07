De bajos recursos y de grandes sueños: la historia de María, la veterinaria que transformó su dolor en una pasión

Sencilla, transparente y llevando su pasión por los animalitos como bandera. Su lugar de trabajo es como su casa y siempre que le toca ponerse el ambo no pierde la esencia ni el sentido de la humanidad. Oriunda de Rivadavia y abrazada por sus viejos y su hermana. La carrera que la veía lejos y un sueño que apareció por la muerte de 'Flopy', su perrita, cuando apenas era una niña. Ante su ausencia y ese dolor, se armó de valor y empacó todo para irse a estudiar Médica Veterinaria a Córdoba. Una beca que la respaldó y una familia chiquita que la esperó con los brazos abiertos. María Argüello, una apasionada y enamorada de su trabajo. Adoptó a Frida, Donna y Marco; y dice que hacer terapia es parte de su vida, ya que le sirve para tener un balance emocional para no involucrarse con los pacientitos: "Pude lograr esto después de 10 años. Fue un sueño recibirme y ahora tener esto. Soy una persona muy feliz".

"Estudié en Río Cuarto (Córdoba), en la Universidad Nacional. Al principio pensé que no podía hacerlo por una cuestión laboral. Fue difícil para mi familia mandarme a estudiar afuera, ya que mi papá es fletero y mi mamá ama de casa. No tenía la posibilidad de pagarme la carrera, pero tengo una hermana que me apoyó siempre y en ese momento me dijo que fuéramos a averiguar, que podía hacerlo con una beca y así fue. Lo hice. Empecé y me recibí con una beca, si no no hubiese podido hacerlo", expresó.

"Mi hermana siempre me dijo que se podía, que íbamos a encontrar la manera pero que yo iba a estudiar lo que quería. Ella siempre creyó en mi y apostó hasta más que yo misma" "Mi hermana siempre me dijo que se podía, que íbamos a encontrar la manera pero que yo iba a estudiar lo que quería. Ella siempre creyó en mi y apostó hasta más que yo misma"

Desde muy chica que María supo donde estaba su destino como profesional, es que de pequeña perdió a su perrita 'Flopy' y ese fue el motivo principal a entender ese dolor que solo ella sentía. Con los ojos empapados de recuerdo, María dijo: "Elegí está profesión porque sentí la necesidad de encontrar respuestas, principalmente a la muerte de mí perrita Flopy que era mí mundo cuando era pequeña. Por eso decidí ser".

4bb4522b-653d-41a5-9dfb-f97edea8b2d4.jfif María y su cuadrito de la suerte, el de 'Flopy', su compañera

En estos años que lleva delante de su carrera, mencionó que pasó tanto cosas lindas como feas y que de alguna u otra manera la terminan involucrando, es por eso que con ayuda de especialistas, se hace un poco más llevadero: "Hace años voy a terapia una vez al mes o cada dos meses para poder brindar lo mejor de mí y de algún modo tener un balance y salud emocional, ya que muchas veces me veo muy afectada por casos de pacientes. Es imposible no involucrarse".

7f848e54-b5b1-48d2-b50d-e74d32624e18.jfif La atención con uno de sus pacientes

Ya recibida y teniendo uno de sus primeros trabajos dijo que le tocó castrar a un cerdo que estaba en un corral en pleno día de lluvia. Como así también lo hizo con caballos e incluso cabras, pero que luego se especializó por los pequeños animales como perros y gatos. Así también, María dijo que no solo es atenderlo para una medicación o porque están enfermos, si no que muchas veces se hace de todo y para que ya no sufra tiene que hacer una de las partes que no le gusta: "La primera experiencia que me marcó y hasta el día de hoy recuerdo es realizarle la eutanasia a una cachorra que habían atropellado y no iba a volver a caminar, nunca voy a olvidar su mirada".

De a poquito y con mucho esfuerzo se fue haciendo de su lugar de trabajo 'Maskotitas', donde el espacio cuenta con el consultorio principal, quirófano, el sector de internación y en el costado externo se encuentra la peluquería: "Eso va por fuera por el tema de que los ruidos no molesten a las consultas y a los internaditos".

a5b89da3-a5fd-4471-85ff-53e493b81117.jfif Uno de sus pacientitos pasando por la peluquería y tomando un baño

35a46860-e1ff-4879-bda1-92049236fbd5.jfif En silencio y a la luz de la lámpara

Sin duda María Argüello hizo la mejor elección de su vida. Tuvo que pasar por un dolor que la marcó de niña para encontrar su lugar en el mundo y rodeada de peluditos. Se acuesta y se levanta acompañando sus procesos desde que son cachorros o para salvarlos a tiempo. Una profesión hecha con amor y donde la felicidad es lo principal: "Esto es mi vida. Soy inmensamente feliz con lo que hago. Se que soy afortunada de poder vivir de lo que amo".