Darío Barassi y Jey Mammón, enfrentados por los vinos sanjuaninos: ¿Qué pasó?

En su programa, “100 argentinos dicen”, volvió a relatar el mal momento que vivió en la entrega de los Martín Fierro, cuando era el candidato puesto para el galardón a la “Revelación”, conquista que finalmente se llevó el actor y músico que reemplaza a Gerardo Rozín en el programa de Telefé.

“En los Martín Fierro también tuve otro golpe bajo. ¿Lo cuento o no lo cuento?, no sé si contarlo. No paraba de perder premios y veo que en la publicidad de los vinos sanjuaninos apareció la cara de Jey Mammón ¿Vos entendés mi dolor? Premio Revelación, Jey Mammón. Aplaudo con cara de pelotudo porque para mí era obvio que me iban a dar el de conductor. Todavía faltaba una hora para angustiarme completamente. Vamos a la publicidad y los vinos sanjuaninos los presenta Jey Mammón”, lamentó.

Barassi también perdió el de “Conductor”, y con eso “me rompieron el corazón”.

Finalmente, Darío Barassi aclaro que todo era una broma y le mandó un saludo al conductor de Telefé.

Mirá el video.