Iglesia demuestra que cada día cocina mejor

josemariaa.jpg

Todo comenzó con la apuesta por mejorar la tableta iglesiana, que hasta no hace mucho era el producto estrella en el departamento. Esta dulzura es un alfajor de masa rústica a base de yemas y harina que se rellena con dulce de leche o alcayota, con un glaseado por encima. Es tan tradicional en Iglesia, como las tortitas jachalleras para Jáchal.

tabletas.jpg

“En cada evento, en cada feria en las plazas que se hacían, todas las chicas ofrecían tabletas. No había otra variedad de propuesta gastronómica. Entonces ibas a la feria navideña y en los 10 stand había tabletas, al segundo puestito ya te aburriste y al tercero no querías probar más, no tenía gracia. Entonces la idea de hacer talleres fue para que no solo aprendan a hacer otras dulzuras sino además a diversificar sabores, encontrando nuevas opciones. Claro que el entusiasmo fue tal que las clases fueron encontrando nuevas aristas”, explica Savoca que empezó compartiendo sus conocimientos de Pastelería Básica en el 2023 y este año, todos los lunes, en clases de 4 horas, se concentraron en técnicas internacionales de pastelería.

Diferentes tipos de masas desde la masa bomba hasta el hojaldre, rellenos originales, el uso de los ingredientes típicos del lugar (como quesos de cabra, algarroba o chil chil solo por citar algunos ejemplos), variedad de postre tradicionales hasta los más modernos con glaseados y geles, además de secretos, proporciones y recetas para eventos y servicios de catering, fueron parte de los conocimientos impartidos. Además no sólo aprendieron a cocinar, sino que tuvieron varios talleres para saber sacar costos, hacer fotos de sus productos con celular, usar redes sociales para poner en valor los emprendimientos, cuestiones impositivas y legales.

platos.jpg

“Por supuesto que las chicas tenían conocimientos previos y eso lo hemos potenciado y realmente hemos lograrle darle un valor agregado a la pastelería y la cocina del lugar. No les hemos quitado lo que es la identidad gastronómica de sus tabletas, pero si les hemos enseñado a trabajar con otro tipo de productos y a tratar de incorporar técnicas a sus tabletas para mejorar sus masas, hacer otros rellenos, incentivar la creatividad. Es notable cómo han evolucionado sus emprendimientos”, dice orgulloso el chef-profesor –vale consignar que tiene amplia experiencia en el tema porque ha dictado clases en Iga, Uthgra, inclusive fuera del país y actualmente en la UCCuyo– que cuando se refiere a las chicas, habla de casi una treintena de personas que van desde 25 hasta los 65 años, de distintos puntos del departamento (Tudcum, Angualasto, Bella Vista, Zonda y los alrededores de Rodeo), profesionales, estudiantes y amas de casa, hay solteras y casadas, con o sin hijos, que se sumaron voluntariamente a las clases en el complejo Viejo Carretón, en Rodeo, aunque Savoca también fue a hacer idéntica tarea en Guandacol, La Rioja. En un principio cocinaban todos juntos, después el chef hacía demostraciones, las alumnas probaban los resultados y se llevaban la receta para repetir y practicar en sus casas.

josemaria secundaria1.jpg

“Es un enorme proyecto porque aquí se trabaja realmente la gastronomía kilómetro 0: esto es que ellas cocinan con lo que tienen en el fondo de su casa, usan la leche que obtienen de los animales que crían. Y eso es valiosísimo. Veo en ellas a mi abuela y su tenacidad, sus ganas de crecer, su energía y por supuesto sus ganas de seguir aprendiendo”, comparte Mauricio Savoca.

Tan entusiasmados están todos los involucrados que ahora ya piensan en dar un paso más: crear la ruta gastronómica del departamento para invitar a los sanjuaninos y a los turistas a disfrutar, aunque tengan que viajar algunos kilómetros desde la Capital, tal como pasa en otras provincias. De hecho, Savoca está convencido que “Iglesia gastronómicamente hablando tiene un gran potencial con sabores diferentes”.

Mujeres en Red

Con una estrategia pensada a 5 años de trabajo –ya van por el tercero-, se planificó la capacitación, el seguimiento y el apoyo de la inversión social para este grupo de mujeres que en total incluye a 60 personas que trabajan en distintos rubros, no sólo en la gastronomía. El gran desafío lo resume Mercedes Pagés, parte del equipo de Relaciones Comunitarias de la empresa minera: “la intención es poder dejar un diferencial dentro de la comunidad y por supuesto generar un impacto positivo. Apostamos a tener un programa con enfoque de género porque, tras varios estudios analizamos que los grupos más vulnerables eran las mujeres y jóvenes, lo que no quiere decir que no trabajemos con otras aristas, pero claramente nos dedicamos a ellas.

En todo este tiempo contaron con alianzas con ONG y emprendimientos de distintos puntos del país, inclusive con profesionales de la talla de Mauricio Savoca, que es el chef ejecutivo del hotel Del Bono.

“Invertimos en las mujeres que se dedican a la gastronomía porque es una realidad que hay muchas que lo hacen por hobbie o por tener un extra en sus hogares. Lo que queremos es que se conviertan en emprendedoras, que dejen de depender de un tercero y que puedan sostenerlo en el tiempo, más allá del legado familiar. Que empiecen a traccionar por ellas mismas”, asegura la profesional. Ella no duda que la feria de este fin de semana es una gran vidriera para demostrar todos los avances y logros de lo aprendido hasta ahora.

Fotos: colaboración Mauricio Savoca y Relaciones Comunitarias Lunding Minning