Confesiones para despertar de la epifanía del Peluca

Una publicidad fue el punto de partida para pensar cómo le explico a alguien que estuvo diez años en coma lo que pasó en Argentina. Un resumen de este mirar para adentro, en el que queda claro que la casta viene ganando el mundial mientras el pueblo, la mira por televisión. Un diálogo con el despertar.

-No sé si quiero entender. Ya vi a casi todos y no entendí nada. Pedí que te dejaran entrar porque … estoy que lloro, que río. No sé, tengo 37 ahora, no puedo tener 37, no sé qué pasó. Prendo la tele y otra vez Gran Hermano. Es como si no me hubiera dormido, aunque pasaron tres presidentes y ya acá, en este punto, volví a fojas cero. Yo ya no sé si estoy despierta o dormida.

-Boluda, te estás despertando y la verdad que estos 10 años han sido un infierno. Sos compañera así que te la cuento sin anestesia. Hicieron un partido y ganaron las elecciones. Nos ganó un vago. Un vago, Mauricio, Mauricio es Macri -como decía Néstor- nos ganó las elecciones. Sin gobernadores, sin intendentes, con la revolución de la alegría. Nos cagaron. Inventaron un asesinato que no fue y el tiro en la cabeza lo recibimos nosotros.

- ¿¿Y Cristina???

-Al final tenías razón, Cristina dejó un país cómodo para los dirigentes. Y los empoderados, te los debo, no estaban. Plaza llena, familias. Una revolución en la cual Jauretche hubiese estado contento. Era la clase media, los profesionales, los estudiantes quienes estaban en esa plaza. Pero cuando decidieron desfinanciar el INTA, cuando se comieron el Incentivo Docente, con la reforma jubilatoria y ni te cuento con la deuda.

- ¿Otra vez caímos al Fondo?

-Mientras vos dormías nos endeudaron por 100 años, 45 mil millones de dólares. Después viene el capítulo de la pandemia. Nos cagaron. Parecía que nos iban a ganar para siempre, que el peronismo no tenía reacción, que no había manera de dar vuelta a la taba. Ponían todo el tiempo una imagen repetitiva de cuatro pozos en el sur buscando los tesoros escondidos de Lázaro Báez. Todo el tiempo, en todos los cafés, en cualquier lomoteca de San Juan, tres huecos en la Patagonia buscando los tesoros de Lázaro Báez. Eso sí, le encontraron un 128, hermoso. El peronismo dejó de ser, como un insignificante vacío que pierde su conducción y su propósito. Abandonó a los compañeros, Milagros lleva casi diez años presa, a Boudou lo sacaron a patas de su casa y por primera vez en la historia, los compañeros votaron un desafuero al compañero que más obras públicas hizo en los últimos cincuenta años. Un desastre. Un sinsentido.

- ¿Vos me estás diciendo que Macri fue el presidente y que el peronismo estuvo sin reacción? No me digas que fue ocho años presidente.

-Paciencia, te estás despertando y entiendo que todo esto parezca irracional. La fase dos es que Macri no fue dos veces presidente. Macri fue tan vago que fue suficiente para que Cristina le ganara con un tuit. Bueno, que ganara la elección porque esa victoria no significó otra cosa, todo lo contrario.

-Volvimos Eduardo. Y por Cristina.

-No te entusiasmes. Fueron cuatro años que ni empezamos por los últimos, ni empezamos. Alberto Fernández presidente, Cristina vice. Estuvimos todo el tiempo amagando: Vicentín sí, Vicentín no; que podíamos salir en pandemia o que no; que las vacunas nos iban a cuidar a todos o que hacíamos fiestitas para el cumpleaños de Fabiola. ¡Qué época de mierda! No hay nada más difícil que ser oposición dentro del oficialismo. Queda la pregunta ¿Deberíamos haber acompañado más el mal gobierno de Alberto sabiendo lo que se venía? ¿O deberíamos haber sido más fervientes opositores al gobierno que nosotros hicimos ganar? No lo sé.

-No te creo. Cristina vice y vos me decís que el peronismo no estuvo a la altura.

-Lo que pasó es que hay un desencanto absoluto con el peronismo. Nuestros barrios están enojados, la pasaron mal en pandemia y también después. Es que un virus tuvo en jaque a toda la humanidad, nos contagiamos todos casi, nos quedamos encerrados hasta que hubo vacuna. Nos partió la cabeza. Así que siguió la inflación, subió al dólar, nos terminaron de condenar. ¿Quién pierde la presidencia contra un puteador, enojado y agresivo?

-Y ahora ¿quién nos gobierna?

-Ese que estás viendo en el celu. En estos últimos tres meses todo ha caído: el consumo, el salario, las jubilaciones, el consumo de carne, no comemos asado. En tres meses, el salario se destruyó. Pero eso sí, el mediático se peleó con Lali. Mientras tanto los trabajadores la ven con la ñata pegada al celular. Sin leyes, sin institucionalidad, sin gobernadores, sin intendentes, sin sindicatos, sin nada de eso y con el poder destructivo más grande de los 40 años de democracia. Tanto que hasta Olivera festeja con Palito Ortega.

-Pero era Cristina ¿cómo que a Cristina le pasó esto?

-Cristina se olvidó del viento Sur. Se olvidó que era pingüina. Empezó a gobernar desde la centralidad absoluta de su figura, a ejercer un federalismo inverso, a imponer los suyos sobre los otros.

- ¿Y ahora dónde está?

-En Twitter con Milei.

- ¿Ahora está mal ser peronista?

-Para los que creemos en el peronismo no. Para los pibes, en gran parte sí porque les genera dos cosas: un vacío absoluto porque no vivieron la década ganada y muy lejos queda la revolución justicialista o es sinónimo de que ellos viven peor que los padres, que es imposible que vayan a tener una casa, de que, aunque se reciban van a ser pobres, que pueden trabajar ocho horas con el título a pedo.

Pero hoy se cumplen 42 años de la marcha que desafió a la dictadura. Y la hicimos nosotros. Por la paz, el pan y el trabajo. Y sabemos reconstruirnos. Estuvimos todos. Nos escucharon porque sabíamos qué decir. Estamos buscando esa voz, en una Argentina que necesita ser más humana. Te despertaste en un momento jodido, por suerte te despertás porque vamos a necesitar de todos.