Acostumbrada a recorrer kilómetros arriba de su bicicleta y a representar al país vistiendo los colores de la Selección Argentina, la sanjuanina Abril Capdevila volvió a dejar un mensaje claro dentro y fuera de la competencia: ser responsable a la hora de circular por las calles.

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En cada salida, Capdevila remarcó la importancia de respetar las leyes de tránsito y de utilizar todos los elementos de seguridad necesarios. Casco, indumentaria adecuada y equipamiento reglamentario forman parte de una preparación que no deja detalles librados al azar. Para la deportista sanjuanina, que hoy representa al país en el máximo nivel del ciclismo, el compromiso también pasa por dar el ejemplo y generar conciencia entre quienes comparten el espacio público.

La atleta elite aprovecha cada entrenamiento para reforzar hábitos de circulación segura. En una provincia donde el ciclismo tiene una fuerte tradición, su mensaje cobra relevancia: disfrutar del deporte y entrenar con responsabilidad pueden ir de la mano. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062295826299277664&partner=&hide_thread=false Con casco y gafas de ciclismo, el ejemplo de una ciclista sanjuanina en plena ruta



La pedalista sanjuanina de la categoría elite mostró parte de su rutina diaria, marcada por los entrenamientos, la disciplina y un fuerte compromiso con la seguridad vial. pic.twitter.com/LbgZm1imPJ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 3, 2026

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