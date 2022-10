¿TRABAJO, O ATIENDO A MI FAMILIA?

Debemos tener claro que primero está la familia y luego el trabajo. Si eres un exitoso profesional, pero al final del día, del mes, del año, llegas a una casa solitaria, o no tienes con quienes compartir tus metas, no has logrado nada. La vida es compleja, pero con ayuda y afecto puede no ser tan complicada. Esta carrera no es a corto plazo, y puede ser muy satisfactoria en lo profesional y personal. Es por eso, que lo lógico es que lo hagas con tu familia a tu lado. Por familia se entiende también amigos, que son la familia que tú eliges, no la que la vida te otorga.

¿Cómo conseguir el equilibrio?

Todos somos conscientes que en muchas ocasiones bien sea como emprendedor, o como trabajador en una empresa, las jornadas de trabajo se alargan más de lo que deberían, los períodos de vacaciones se abonan por exigencias de las necesidades económicas, o de las empresas, y los descansos no son lo suficientemente extensos. A veces hay que multiplicarse y recurrir a más de un trabajo para tener una adecuada situación económica. Pero a pesar de estas circunstancias, es necesario buscar calidad de tiempo para hacer cosas que te hagan feliz.

Es fundamental de principio saber poner el foco en el presente para no quedar anclado en el pasado, no alimentar pensamientos negativos de lo que deberías haber hecho mejor, lo que no hiciste en su momento ya fue, ahora es fundamental no repetir errores y evitar pensar en todo lo que puede ocurrir más adelante para evitar desarrollar ansiedad y frustración.

Cuando te colocas en el aquí y ahora en cada momento debes concentrarte en lo que estás viviendo, y disfrutarlo sin culpas, bien sea en el plano laboral o personal, el problema surge cuando intentamos estar con la familia y atender las obligaciones familiares, o viceversa.

Otro punto a tener en cuenta es no sobrecargarse con demasiadas responsabilidades ya que a la larga te hará sentir agobiado. Debes aprender a delegar, no se trata de quitarte todas las responsabilidades de encima, sino de no ponerte más cargas de las que puedes asumir, con la idea de hacer bien y en tiempo tus tareas asignadas.

Evita los ladrones de tiempo .Establecer rutinas para organizar el tiempo, así como asignar prioridades también puede ser útil, es muy aconsejable preguntarse qué es necesario hacer, que es urgente y que no, que puede posponer y que puedo delegar, así podrás eliminar todo aquello que te consuma mucha energía y no te sea redituable como por ejemplo las redes sociales en demasía, o el mal uso del celular.

El control emocional se aprende, y es importantísimo saber gestionar las emociones correctamente, no dejarse llevar por los impulsos e identificar los sentimientos con idea de tener la adecuada calidad en las relaciones personales.

Si aprendes a través de la inteligencia emocional a gestionar tu interior, podrás manejar correctamente, los impulsos, la ira, la frustración, el estrés, la frustración y el nerviosismo.

Te proponemos crear un Plan.

Para sacar el máximo provecho a tu vida profesional te proponemos crear un plan que te permita alcanzar tus metas profesionales y tu equilibrio personal. Hacer un plan de vida profesional tiene como objetivo elaborar un proyecto que te permita dirigir tu propio destino, de forma tal que involucres el desarrollo de tus destrezas, intereses y objetivos vitales.

Al reflexionar en la brevedad de la vida, podemos desafiarnos para sacarle el máximo provecho posible. Es recomendable que dicho plan mantenga en equilibrio las diferentes esferas de la vida como lo son: lo material, lo emocional, lo social, espiritual y profesional.

Partiremos de la base que tener metas en la vida es esencial para cualquier persona. La planificación tiene una relación directa con el desarrollo, tanto personal como profesional. Funciona como una guía, una visión prospectiva del futuro, sobre las decisiones que debes tomar para llegar a lo que para ti sea el éxito.

La división de un plan en metas deberá tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, con el fin de mostrarnos el camino que debemos tomar. De esta manera, tener esta técnica de planificación será una herramienta que nos facilite alcanzar los sueños.

Siempre deberemos trazarnos objetivos claros que tengan un nivel de prioridad y siempre que sean alcanzables. De acuerdo a la prioridad que le demos a los objetivos vamos a canalizar nuestro esfuerzo en el desarrollo de acciones específicas y evitar que nos salgamos del camino o gastemos nuestra energía en vano. Cumplir las metas fortalecerá la autoestima, reforzara el compromiso y mejorara nuestra nuestra productividad.

Desde Europa Coaching siempre remarcarnos que tener un plan de vida profesional con metas a corto, mediano y largo plazo ayuda a estar siempre en movimiento y nos fuerza a tomar decisiones de distintas índole para acercarnos al objetivo deseado.

El paso a paso.

Debemos planificar los objetivos de la siguiente manera:

Comenzaremos por las metas a largo plazo, ya que estas nos ayudarán a determinar qué acciones hay que cumplir en las metas a corto y mediano plazo para lograr el propósito final.

Para ordenar las metas a corto, mediano y largo plazo deberemos identificar el grado de importancia de cada una, esto nos permitirá eliminar las actividades que no generen impacto, ni agreguen valor. Dentro de la planificación de metas es importante programar oasis, momentos de descanso que nos permitan recuperar energías y seguir avanzando.

Marca en un cuaderno, una pizarra, o en tu celular, un cronograma de tiempos y objetivos, comencemos por las metas a corto plazo. Estas son los objetivos más próximos al presente, el punto de partida para alcanzar las aspiraciones futuras y deben ser definidas con más precisión desde un comienzo. Pueden ser las actividades diarias, o lo que se hace en un mes.

Por ejemplo:

• Conseguir ordenar mi jornada laboral.

• Caminar una hora al día

• Alimentarme correctamente

• Capacitarme

Las metas a mediano plazo son el resultado de las anteriores, requieren un esfuerzo y compromiso sostenido para obtenerla. Usualmente se desglosa en tareas y en cuestiones de tiempo son objetivos anuales o bianuales.

Por ejemplo:

• Conseguir un ascenso

• Prepararme para una maratón

• Bajar 10 kilos de peso.

• Hacer un post grado

Las metas a largo plazo dependen del cumplimiento de las metas a corto y mediano plazo. Son las que se dan en los próximos 5 a 10 años. Será el resultado de todas nuestras actitudes y conductas a lo largo del tiempo.

• Tener mi propio emprendimiento

• Encontrar mi equilibrio emocional

• Sentirme realizado/a

• Reducir mi jornada laboral.

Si eres una persona disciplinada, una vez trazado el Plan se abrirá delante de ti el camino con metas, y será mucho más sencillo seguir cada paso y cumplir tus objetivos de vida. Asimismo, anticipar los inconvenientes y aprender de los errores, servirá para formular un plan de contingencia que evitará que tengas un efecto negativo y frustrante en el logro de las metas deseadas.

Necesitamos estar en sintonía con nuestra percepción del éxito para poder establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Hay personas que le ponen más énfasis a hacer lo que les gusta, otras a recibir una remuneración mayor, y otras prefieren dedicar el mayor tiempo posible a sus familias. Analiza todos los ámbitos de forma realista y encuentra un balance para comenzar el plan que deseas. El éxito no es unidimensional, consiste en encontrar un equilibrio entre el trabajo, el dinero y la vida personal.

Encontrar el equilibro deseado no es tarea fácil, pero se puede conseguir si no dejas de lado las actividades que te generan alegría y que contribuyen a tu felicidad, son ellas las que le dan un sentido a nuestras vidas como personas humanas. Recuerda que la vida es compleja, pero con ayuda y afecto puede no ser tan complicada. Esta carrera no es a corto plazo, y puede ser muy satisfactoria en lo profesional y personal, pero de ti dependerá que la recorras solo o acompañado esa será tu decisión y tu deseo.

Si nos permites una recomendación te diremos que todo camino en la Vida se disfruta con la compañía adecuada y deseada, a veces la mejor compañía eres tú, y otras veces quienes tu amas, por eso encontrar esa armonía y ese equilibrio hará que toques el cielo cada vez que avances y consigas una meta trazada.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach profesional y Psicólogo. Redes sociales: Instagram y Facebook: Europa Coaching