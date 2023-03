Como reinventar tu emprendimiento

Partamos que no hay fórmulas mágicas, pero si procesos que nos llevaran a conseguir nuevos objetivos deseados, pero para llegar ello debemos tener claro que tendremos que hacer cosas diferentes a las que venimos haciendo para conseguir mejores resultados.

Arrancamos:

Recuerda cuáles son tus fortalezas y debilidades.

Nunca debes olvidar los puntos fuertes de tu proyecto inicial, los que hicieron que tu negocio empezara a funcionar. Debemos colocar estos puntos como pilares de la reconstrucción y de ahí comenzar a diagramar hacia dónde queremos ir. Es importante no perder el foco.

Analiza tus debilidades como negocio por ejemplo: vidriera pequeña, proveedores escasos, personal desmotivado, gran cantidad de productos que no salen, poco dinero para invertir, costos altos, bajada de ventas,……..

Hay que ir analizando cada ítem y proponiendo alternativas que irán unidas a toma de decisiones. No nos quedaremos en el problema, sino que buscaremos aunque parezca “loca” alguna solución.

Busca apoyo externo.

Muchas veces es aconsejable buscar puntos de vista externos que nos ayuden a ver problemas que no podemos observar por nuestra cuenta. Te proponemos unas sesiones de coaching, acudir a reuniones u organizaciones de empresarios, participar de charlas de emprendedores donde se planteen nuevas alternativas o soluciones, etc. Estas propuestas pueden constituir una ayuda muy valiosa a la hora de reorientar tu negocio.

En cualquier caso no recargues todo sobre ti, es bueno que te rodees de un equipo competente que te ayude a encontrar una alternativa viable y rentable, es imposible que sepas de contabilidad, de marketing, de recursos humanos, de ventas, de tendencias,..... No trabajes por intuición, o pienses que son gastos innecesarios, piensa que son inversiones para re direccionar tu negocio.

Por ello te sugerimos que busques distintas opiniones, sugerencias, antes de tomar decisiones, sería algo así como si tuvieras que realizarte una operación importante en tu vida, y quisieras saber antes de entrar al quirófano la opinión de dos o tres doctores, luego tu decidirás que hacer y con quien.

Haz un análisis sincero de tu emprendimiento, y observa a tu competencia.

Para poder mejorar o cambiar tienes que hacer una autocrítica sincera y estudiar la razón por la que tu empresa se estancó, para ello es también importante analizar las ideas o los modelos de tu competencia y porque ellos funcionan mejor que tu.

No hay que castigarse con lo que se hizo incorrectamente, o con lo que se pudo haber hecho mejor, hay que mirar para adelante y ser muy honesto con uno mismo, con idea de dar un giro en beneficio de la estructura.

Afronta las decisiones de manera contundente.

Estás en un momento crítico para tu negocio, y es el momento de tomar las decisiones que sean necesarias, por muy radicales que puedan parecer. Si están bien encaminadas pueden resultar claves para relanzar tu empresa.

Deja a un costado los sentimentalismos, los mandatos empresariales con los que creciste, no cargues con mochilas que no son tuyas, ni responsabilidades que no te pertenecen.

Elige bien a tu equipo, habla con ellos, explícales tu visión de futuro y de cambios, invierte en capacitarlos, motívalos e incentívalos, reparte responsabilidades y tareas,…..Pero se claro con ellos y plantéales que si no están dispuestos a ser parte del cambio deberán dar un paso al costado y consensuar un arreglo, ya que la suma de todos hará posible el “click” que se necesita para reinventar tu negocio.

Si tu estas bien, ¡todo estará bien!

Reinventarse en la vida, o en los negocios, no es tarea fácil. En primer lugar es no darse por vencido, ten presente que quien resiste vence; es reaprender sin pensar que lo sabes todo, es ser humilde para ver los fallos y rápido y astuto para aprovechar las oportunidades. Es ser tenaz y no perder la confianza a pesar de las circunstancias. Se coherente con lo piensas, lo que dices y lo que vas a hacer, duela lo que duela.

Siempre que seas capaz de aceptar y entender que toda transformación es un proceso, a veces doloroso, pero necesario, comprenderás que al futuro no se va, el futuro se crea, y para ello necesitaras desprenderte del miedo, desaprender todo lo viejo que ya hoy no te suma, y superar los problemas con actitud y confianza, con el objetivo de cumplir tus sueños y conservar tu negocio.

Escrito por Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Socio fundador de Europa Coaching.

Facebook: Europa Coaching. Instagram: Europa Coaching.