El Gobierno de Chile admitió que no logrará alcanzar el equilibrio fiscal prometido durante la campaña presidencial de José Antonio Kast, una de las principales banderas económicas con las que llegó al poder hace apenas tres meses.

La corrección fue anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la presentación del nuevo decreto de política fiscal. Según explicó, la meta ya no será cerrar el mandato con déficit cero, sino reducir gradualmente el desequilibrio de las cuentas públicas hasta llegar a un déficit estructural de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030.

Actualmente, el déficit estructural chileno se ubica en torno al 2,6% del PIB, por lo que el Ejecutivo plantea una trayectoria de reducción progresiva durante los próximos años.

El déficit fiscal se transformó en uno de los principales desafíos del Gobierno

La revisión de las metas fiscales representa uno de los primeros reconocimientos públicos de que la situación económica heredada es más compleja de lo previsto por la actual administración.

Semanas atrás, Hacienda ya había elevado la proyección de déficit para 2026 y advertido sobre una diferencia de más de 10.000 millones de dólares en las estimaciones de deuda pública realizadas durante la gestión anterior.

Además, el Gobierno chileno solicitó autorización legislativa para incrementar el endeudamiento previsto para este año, una medida que generó debate político en Santiago y reavivó la discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según las nuevas proyecciones oficiales, la deuda pública podría superar el 45% del PIB durante los próximos años, un nivel que las autoridades consideran un límite prudente para preservar la confianza de los mercados y de las agencias calificadoras de riesgo.

Qué impacto puede tener en la economía y la inversión

Más allá de la discusión política, el ajuste de expectativas fiscales es seguido de cerca por inversores y sectores productivos.

Chile mantiene una de las economías más estables de América Latina, pero el debate sobre el déficit y la deuda pública aparece en un momento en que el país busca impulsar reformas económicas, atraer inversiones y sostener el crecimiento de sectores estratégicos como la minería.

Para San Juan, el tema no es menor. Chile es un socio clave para los proyectos mineros de la región y para la integración bioceánica con la Región de Coquimbo. Las decisiones fiscales pueden influir en futuras inversiones en infraestructura, logística, puertos y corredores comerciales vinculados al intercambio entre ambos países.

Por ahora, la señal del Gobierno de Kast es clara: el objetivo de ordenar las cuentas públicas se mantiene, pero el camino será más largo de lo que se había prometido durante la campaña electoral.