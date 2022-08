"Situación patética y absurda", los motivos tras el pedido de concejales de Calingasta

Detalla además que el personal del centro se ve desbordado por requerimientos y las urgencias de los vecinos, sin perder de vista que carecen de medios adecuados para resolver las urgencias de atención. “La falta de médicos, especialistas, equipos técnicos, ambulancias, equipos médicos, personal técnico y de servicios diversos limitados que se disponen, son el resultado por la categoría acordada de Centro de Salud, y conlleva a la dilatación de la atención de los vecinos, poniendo en riesgo en muchos casos daños graves a la salud e incluso la propia vida del paciente, lo cual resulta inadmisible e impropio de sostener dadas las circunstancias sociales y geográficas de la localidad”, menciona la Resolución.

Sobre esto, el presidente del Concejo Deliberante de Calingasta, Adolfo Ibaceta afirmó “la idea es que se puedan tener los mismos servicios que tienen Barreal y Calingasta. No queremos un hospital de alta complejidad, pero que sea un hospital con profesionales permanente al menos”. El concejal detalló que la Resolución surge tras un pedido de los vecinos de la localidad, que se ven directamente afectados por las distancias que hay entre Tamberías y el hospital más cercano, que puede ser el de Barreal a unos 23 kilómetros o el de la Villa de Calingasta, a unos 20 kilómetros aproximadamente.

“Lo mínimo que pedimos es que haya un profesional las 24 horas, porque actualmente solo hay atención de parte de un profesional en horario de mañana. Si tuviéramos toda la gente con poder adquisitivo que permita el traslado, sería menos engorroso, pero el tema es que hay gente de escasos recursos que no tiene cómo trasladarse”, afirmó Ibaceta en dialogo con Estación Claridad.

image.png

Sobre la desidia que detallan en la Resolución, el concejal calingastino explicó que no cuentan con teléfono desde hace un par de meses en el Centro de Salud, no hay servicio de ambulancia fija en el lugar, por lo que se debe esperar que llegue una de la villa cabecera o de Barreal y no cuentan con personal de salud permanente en el lugar, por citar algunos ejemplos.

Es por estos motivos que los concejales de Calingasta solicitan al Gobernador Sergio Uñac y a las autoridades del Ministerio de Salud el cambio de categoría del centro de salud a Hospital Tamberías, “ordenando asimismo la inclusión de recursos presupuestarios y financieros para el equipamiento y la designación de personal que conlleva la categorización referida”, señalan.

El documento político aún no ha llegado a manos del primer mandatario provincial, ya que se ha dispuesto el plazo de 7 días para que los vecinos de la localidad mencionada puedan dejar asentada su firma, acompañando la solicitud de los concejales para que sea elevado de categoría el centro de salud a hospital.

La resolución completa:

WhatsApp Image 2022-08-04 at 7.27.11 AM.jpeg