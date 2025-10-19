domingo 19 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En simples pasos

Truco casero con limón y canela: ambientador natural y limpiador multiuso

Descubrí cómo hervir cáscaras de limón y ramas de canela puede neutralizar olores, perfumar tu hogar y convertirse en un limpiador casero eficaz. Una opción natural, económica y fácil de preparar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
al-hervir-cascaras-de-limon-y-canela-se-puede-aprovechar-como-aromatizador-natural-imagen-ilustrativa-ia-gemini-IMWN27HQ4ZFX3A4GKR5HVRZHDQ

Los trucos caseros para el hogar son cada vez más populares, sobre todo para limpiar, perfumar y desinfectar sin recurrir a productos químicos. Uno de los más efectivos y económicos es hervir cáscaras de limón y canela, una combinación que ofrece múltiples usos en cualquier ambiente.

Lee además
¿es comun estar tan cansado en octubre? esto dijo la ia y como mejorar el animo
¡No damos más!

¿Es común estar tan cansado en octubre? Esto dijo la IA y cómo mejorar el ánimo
por que algunas personas no pueden decir que no, segun la psicologia, y como empezar a poner limites sin culpa
Salud emocional y relaciones personales

Por qué algunas personas no pueden decir que no, según la psicología, y cómo empezar a poner límites sin culpa

El aroma que se desprende al hervir estos ingredientes neutraliza olores fuertes, como los de frituras, tabaco o humedad, dejando una sensación de frescura y limpieza inmediata.

Usos del limón y canela en el hogar

Podés preparar la mezcla en una olla común y dejar que el vapor se disperse por toda la casa. Este ambientador natural es ideal para quienes buscan una alternativa a los aerosoles industriales y quieren un aroma cálido y acogedor.

Algunos de sus usos incluyen:

  • Neutralizar olores de cocina: perfecto mientras cocinás o después de preparar comidas con olores fuertes.

  • Ambientador para cortinas y superficies: una vez frío, el líquido se puede pasar a un atomizador para rociar telas, mesadas o trapos donde se acumulan olores.

  • Limpiador multiuso casero: los aceites del limón ayudan a eliminar grasa ligera y dejan brillo en mesadas, azulejos y griferías.

Nota: este truco casero es seguro, pero no reemplaza completamente a los productos de limpieza especializados; funciona como complemento natural para mantener tu hogar fresco y limpio.

Paso a paso: cómo preparar el truco casero de limón y canela

  • Colocá 2 cáscaras de limón y 2 ramas de canela en una olla con agua.

  • Llevá a fuego medio hasta que hierva y dejá hervir entre 10 y 15 minutos.

  • Apagá el fuego y dejá la olla destapada para que el aroma se expanda por toda la casa.

  • Una vez frío, colá el líquido y guardalo en un frasco o atomizador para usar como ambientador o limpiador multiuso.

Con este sencillo truco casero, podés disfrutar de un hogar perfumado y limpio de manera natural y económica, aprovechando los beneficios del limón y la canela.

Temas
Seguí leyendo

Licuado proteico post entrenamiento: la bebida ideal para recuperar energía y cuidar tus músculos

Conocé los 7 tips saludables que evitan el deterioro cognitivo y la demencia de tu cerebro

¿Cansado de que la fruta se pudra? Estos son los trucos caseros para evitarlo

Tres ideas originales para sorprender a mamá en su día con un regalo auténtico, único y económico

Por qué el agua de Jamaica se volvió la bebida detox favorita: cómo prepararla

"Los hermanos riñones", el video que revolucionó TikTok, emociona hasta las lágrimas y genera conciencia

Mezclá estos dos ingredientes y lucí un pelo de seda sin ir a la peluquería

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida
Historias del Crimen

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos
Campaña

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia
Disputa

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia

Te Puede Interesar

Educación inclusiva: en San Juan buscan regular el rol de los DAI y lograr un aprendizaje de calidad para personas con discapacidad
Debate abierto

Educación inclusiva: en San Juan buscan regular el rol de los DAI y lograr un aprendizaje de calidad para personas con discapacidad

Por Miriam Walter
San Martín y un partido clave en el Hilario Sánchez: recibe al Independiente de Gustavo Quinteros
Esta tarde

San Martín y un partido clave en el Hilario Sánchez: recibe al Independiente de Gustavo Quinteros

El vital y de creciente demanda servicio de electricidad en todo San Juan es controlado por el EPRE. 
Control

Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Escándalo en el Ascenso: un árbitro suspende el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tras recibir amenazas
Primera Nacional

Escándalo en el Ascenso: un árbitro suspende el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tras recibir amenazas