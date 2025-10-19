Truco casero con limón y canela: ambientador natural y limpiador multiuso

Los trucos caseros para el hogar son cada vez más populares, sobre todo para limpiar, perfumar y desinfectar sin recurrir a productos químicos. Uno de los más efectivos y económicos es hervir cáscaras de limón y canela , una combinación que ofrece múltiples usos en cualquier ambiente.

El aroma que se desprende al hervir estos ingredientes neutraliza olores fuertes , como los de frituras, tabaco o humedad, dejando una sensación de frescura y limpieza inmediata .

Usos del limón y canela en el hogar

Podés preparar la mezcla en una olla común y dejar que el vapor se disperse por toda la casa. Este ambientador natural es ideal para quienes buscan una alternativa a los aerosoles industriales y quieren un aroma cálido y acogedor.

Algunos de sus usos incluyen:

Neutralizar olores de cocina: perfecto mientras cocinás o después de preparar comidas con olores fuertes.

Ambientador para cortinas y superficies: una vez frío, el líquido se puede pasar a un atomizador para rociar telas, mesadas o trapos donde se acumulan olores.

Limpiador multiuso casero: los aceites del limón ayudan a eliminar grasa ligera y dejan brillo en mesadas, azulejos y griferías.

Nota: este truco casero es seguro, pero no reemplaza completamente a los productos de limpieza especializados; funciona como complemento natural para mantener tu hogar fresco y limpio.

Paso a paso: cómo preparar el truco casero de limón y canela

Colocá 2 cáscaras de limón y 2 ramas de canela en una olla con agua.

Llevá a fuego medio hasta que hierva y dejá hervir entre 10 y 15 minutos .

Apagá el fuego y dejá la olla destapada para que el aroma se expanda por toda la casa.

Una vez frío, colá el líquido y guardalo en un frasco o atomizador para usar como ambientador o limpiador multiuso.

Con este sencillo truco casero, podés disfrutar de un hogar perfumado y limpio de manera natural y económica, aprovechando los beneficios del limón y la canela.