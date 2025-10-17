viernes 17 de octubre 2025

Lo tenés que saber

Licuado proteico post entrenamiento: la bebida ideal para recuperar energía y cuidar tus músculos

Ideal para después del gimnasio o una rutina intensa, este licuado proteico para recuperar energía, reparar músculos y mantener una alimentación saludable de forma natural.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 17 oct 2025, 09_48_38

Después de una rutina intensa de ejercicio, el cuerpo necesita nutrientes que ayuden a reparar los músculos y recuperar la energía. Una de las formas más efectivas y naturales de lograrlo es con un licuado proteico post entrenamiento, una bebida saludable, deliciosa y fácil de preparar que aporta todos los nutrientes que tu organismo necesita.

¿Por qué tomar un licuado después de entrenar?

Cuando entrenamos, el cuerpo utiliza reservas de energía y somete los músculos a un esfuerzo importante. Por eso, consumir alimentos o bebidas ricos en proteínas, potasio y antioxidantes inmediatamente después del ejercicio es fundamental para favorecer la recuperación muscular y evitar la fatiga.

Con la llegada del calor, muchas personas buscan alternativas frescas y saludables para el desayuno o la merienda. Este licuado combina ingredientes naturales, accesibles y llenos de beneficios que podés conseguir fácilmente en cualquier verdulería o almacén.

Licuado de banana, manteca de maní, cacao y leche vegetal: receta energizante y saludable

image
Licuado proteico para después de entrenar

Licuado proteico para después de entrenar

Este licuado es una excelente opción para reponer fuerzas luego de una sesión intensa de entrenamiento. Está hecho con solo cuatro ingredientes naturales:

  • 1 taza de leche vegetal o descremada

  • 1 banana madura

  • 1 cucharada de manteca de maní

  • 1 cucharadita de cacao amargo

Preparación:

Colocá todos los ingredientes en una licuadora y mezclá hasta obtener una textura cremosa y homogénea. Lo ideal es consumirlo dentro de los 30 minutos posteriores al ejercicio, momento en el que el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes para la recuperación.

Beneficios del licuado proteico post entrenamiento

Esta bebida no solo es deliciosa, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud y el rendimiento físico:

Aporta proteínas y ayuda a la recuperación muscular

La combinación de leche (o bebida vegetal) y manteca de maní brinda aminoácidos esenciales necesarios para la regeneración de tejidos y el fortalecimiento muscular.

Restaura la energía de forma natural

La banana es una fuente natural de potasio y carbohidratos saludables, lo que ayuda a prevenir calambres y reponer las reservas de energía gastadas durante el entrenamiento.

Mejora el rendimiento físico y mental

El cacao amargo contiene antioxidantes y compuestos que combaten el estrés oxidativo, mejoran el ánimo y estimulan la concentración.

Aporta grasas saludables y antioxidantes

Gracias a la manteca de maní y al cacao, este licuado contribuye a un corazón más sano y protege las células del daño causado por los radicales libres.

Una bebida perfecta para cualquier momento del día

Aunque se recomienda especialmente después del entrenamiento, este licuado proteico también puede disfrutarse como desayuno o merienda saludable. Es ideal para quienes buscan una opción energética, saciante y natural, sin recurrir a suplementos artificiales.

