¿Es común estar tan cansado en octubre? Esto dijo la IA y cómo mejorar el ánimo

Con la llegada de octubre , el cuerpo y la mente empiezan a pasar factura. El año se siente largo, los compromisos se acumulan y el descanso parece cada vez más lejano. En redes sociales, cientos de usuarios hablan del “agotamiento de fin de año”, una sensación que combina estrés, fatiga mental y falta de motivación.

Lo tenés que saber Licuado proteico post entrenamiento: la bebida ideal para recuperar energía y cuidar tus músculos

Salud emocional y relaciones personales Por qué algunas personas no pueden decir que no, según la psicología, y cómo empezar a poner límites sin culpa

Según un análisis realizado por inteligencia artificial (IA) , sí es común sentirse más cansado en esta época. Las causas, explican los modelos de IA, tienen que ver con el desgaste acumulado, los cambios de temperatura y la presión social por “cerrar el año con todo”.

“En los últimos meses del año, el cuerpo experimenta un descenso natural en la energía. Se combinan factores psicológicos, como la carga laboral y las metas pendientes, con cambios hormonales y de luz solar que alteran el ritmo circadiano”, indica la IA consultada.

Por qué octubre se siente eterno

El décimo mes suele marcar el punto de inflexión entre el impulso de la primera mitad del año y el cansancio que llega con el final. Psicólogos explican que el cerebro procesa octubre como una etapa de “transición”, donde el cuerpo aún no descansa pero ya percibe el final cerca, lo que genera un estado de fatiga anticipada.

Además, el estrés laboral y académico, junto con la carga emocional de los meses previos, influyen directamente en el estado de ánimo. Según la IA, la sensación de cansancio “no es debilidad ni flojera”, sino una respuesta natural al esfuerzo sostenido durante meses sin pausas significativas.

Cómo mejorar el ánimo y recuperar energía, según la IA

La inteligencia artificial sugiere algunas estrategias simples para atravesar mejor el tramo final del año:

Respetar los horarios de descanso. Dormir menos de lo necesario afecta directamente el estado emocional y la capacidad de concentración.

Realizar pausas activas. Caminar, estirarse o salir al aire libre al menos 10 minutos cada dos horas ayuda a oxigenar el cerebro.

Practicar técnicas de relajación. Respiración consciente o meditación guiada pueden reducir el estrés acumulado.

Elegir alimentos energéticos. Frutas, verduras, frutos secos y legumbres aportan nutrientes que estabilizan el ánimo.

Bajar las expectativas. No todo debe resolverse antes de fin de año. Aprender a delegar y priorizar es clave para preservar la salud mental.

En resumen, estar cansado en octubre no es raro ni preocupante, sino parte del ciclo natural del año. El desafío está en reconocer las señales del cuerpo y frenar a tiempo. Como señala la IA, “recargar energía también es productividad”.