Alto acatamiento del paro de docentes autoconvocados: se considera ilegal

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que se analiza el descuento del día para todos los docentes que no se presentaron o no se presenten a dar clases en la jornada de este jueves 26 de mayo, cuando un grupo de autoconvocados sin representación gremial llamó un paro , que tuvo "alto" acatamiento en las escuelas sanjuaninas. La situación se dio luego de que se diera una protesta durante el desfile patrio en la plaza 25 de Mayo, de docentes pidiendo por una recomposición salarial, que terminó con una puja con la policía que por redes difundieron como "represiva".

La secretaria de Educación, Ana Cristina Sánchez, aseguró que este paro es ilegal y que los directivos deberán garantizar las clases a los alumnos que quedaron sin clases este jueves. En diálogo con radio Colón aseguró que manejan "alto" nivel de ausentismo en la jornada: "mas o menos el 50% de secundaria y el 80% en la Primaria", mientras que Nivel Inicial no hay datos aún.

"El paro no está convocado por las entidades gremiales. Para poder convocar a paro hay que hacer una presentación ante el Ministerio de Trabajo, se informa. Esta situación es sorpresiva", dijo Sánchez en Radio AM 1020. Agregó que "la normativa es que los alumnos que llegaron hasta la escuela no los despachen y la directora implemente las medidas necesarias para que el chico tenga su jornada escolar. Además deben informar quiénes son los ausentes por esta medida".

Además, indicó en la Am 1020 que "la sanción viene por lo salarial, este día va a descuento, es simple. Hay que tomar decisiones y asumir las consecuencias", pero luego en Radio Colón se desdijo y expresó que el descuento se estudia.

Añadió que la Ministra de Educación, Cecilia Trincado, "ha transmitido que los chicos estén en la escuela y con clases. Los directivos y supervisores deben garantizar que sea un día de clases".

La funcionaria además confirmó que la paritaria docente se adelantará para rediscutir salarios quizá la semana que viene porque la ministra se encuentra en Buenos Aires.

La medida de fuerza se viralizó rápidamente por las redes sociales y los padres fueron notificados de que los docentes adherían al paro hasta altas horas de la noche. En la confusión se sumó que este paro fue desconocido en la noche del miércoles por los tres gremios docentes que operan en la provincia: UDAP, UDA y AMET.

Protesta en el Cívico

Un multitudinario grupo de docentes autoconvocados convocó a una marcha para este viernes en la explanada del Centro Cívico donde siguieron protestando por mejoras en los salarios y se quejaron de la representación gremial, en un tiro por elevación hacia el gremio UDAP. Al parecer la meta es conformar un nuevo sindicato denominado "Docentes Unidos", según dijo Sánchez en Radio Colón.

En la marcha, con destino a Casa de Gobierno, se vieron dirigentes de izquierda como Federico Agüero. Y al mismo tiempo en el mismo lugar se dio una marcha de Polo Obrero por otros pedidos, que terminó mezclándose con la de los maestros.